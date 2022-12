Hub Territory Coaches' All-Conference Volleyball Teams

Central Conference

First Team: Megyn Scott, Adams Central; Kasey Schuster, Aurora; Sierra Crist, Crete; Josie Bentz, Lakeview; Kelsey Miller, Seward; Sophie Turek, Seward; Cynley Wilkinson, York.

Second Team: Lauryn Scott, Adams Central; Marin Rasgorshek, Crete; Autumn Gibbs, Lakeview; Whitney Loman, Northwest; Natalie Yrkowski, Schuyler; Amara Siebert, Seward; Josie Loosvelt, York.

Third Team: Lexi Jones, Aurora; Reagan Bessler, Crete; Laikiyn Seim, Lexington; Chloe Mader, Northwest; Mikyna Stoppkotte, Northwest; Abby Covalt, Seward; Libby Kratochvil, Seward.

Honorable Mention: Gabby Feeney and Rachel Goodon, Adams Central; Kirsten Jensen and Delaney Nachtigal, Aurora; Elly Luchsinger and Ava Tessndorf, Lakeview; Reese Kuecker and Sierra Werger, Lexington; Hannah Fletcher and Taylor Jakubowski, Northwest; Piper Lefdal and Aylin Portillo, Schuyler; Keira Lliteras, Seward; MiaBurke and Rylin Cast, York.

Centennial Conference (West)

All Conference: Ava Hilger, Aquinas; Lucy Ghaifan, Gracie Woods, Carolyn Maser, GICC; Ryann Sabatka, Lindsey Parr, St. Cecilia; Callie Squires, Londyn Carnes, Kearney Catholic; Joanna Rusher, Hailey Steffensmeier, Scotus.

Honorable Mention: Natalie Kovar and Mara Yindrick, Aquinas; Trystin Hedman and Hadlee Hasselmann, GICC; Chloe Valentine and Brynn Weeks, St. Cecilia; Jenna Kruse, Payton Dzingle and Maleigha Johnson, Kearney Catholic; Meah Sackett, Scotus.

Fort Kearny Conference

First Team: JoLee Ryan, Overton; Lexie Eckhoff, Axtell; Mika O’Neill, S-E-M; Natalie Wood, Overton; Hannah Herrick, amherst; Ashlyn Florell, Overton, Regan Weisdorfer, Pleasanton.

Second Team: Katy Prickett, Amherst; Taryn Arbuthnot, S-E-M; Sadie Maloley, Loomis; Josie Loshonkohl, Amherst; Audrey Nelson, Axtell; Sarah Jensen, Wilcox-Hildreth; Daisey Ryan, Overton.

Third Team: Kayten Hagan, Amherst; Adeline Larson, Loomis; Jaycee Flood, Pleasanton; Katherine Paitz, Ansley/Litchfield; Ansley Williams, Hi-Line; Kaylee Rohde, Ansley/Litchfield; Denise Hunt, Elm Creek.

Republican Plains (East)

First Team: Caylin Barnett, OH, Southwest; Jalen Kent, OH, Cambridge; Addison Siebels, OH, Alma; Breelle Miller, S, Cambridge; Bryn Lampe, S, Southwest; Ann Bose, MH, Southern Valley; Bailee Ahlmeyer, L, Cambridge.

Second Team: Bailey Truksa, OH, Southwest; Jacey Kent, OH, Cambridge; Stella Heapy, OH, Medicine Valley; Erin Johnson, MH, Cambridge; Miley Whitney, S/RH, Alma; Emerson Swanson, OH, Arapahoe; Addison Neal, L, Alma.

Honorable Mention: Katelyn Evans, MH, Bertrand; Gentry Warner, S, Arapahoe; Kyra Nelms, MH, Southwest; Milla Farr, MH, Medicine Valley; Brecklyn Hammond, S, Southern Valley; Linden Biskup, OH, Alma; Adi Hunt, MH, Southern Valley; Allison VanPelt, L, Southwest.

Southwest Conference

First Team: Mattie Kamery, Minden, S/OH; Clara Evert, Gothenburg, OH; Emily Cornwell, Gothenburg, L; Bailey Rogers, Minden, L; Marlee Ervin, Ogallala, OH; Ashlyn Richeson, Gothenburg, S; Bradie Medina, Holdrege, OH.

Second Team: Halle McCaslin, Broken Bow, DS/OH; Myla Emery, Minden, S/OH; Sloane Beck, Minden, MB; Taryn O’Hare, Gothenburg, RS; Cameryn Goochey, Ainsworth, MB; Kori Rippen, McCook, OH; Avery Hurlburt, Holdrege, MB.

Honorable Mention; Blair Brennan, Cozad; Tayden Kirchner, Ogallala; Maren Chapin, Broken Bow; Dakota Stutzman, Ainsworth; Kinsie Land, Minden; Kinsey Buechle, Valentine; Emily VanBorkum, Ogallala; Hannah Barger, Broken Bow; Kynlee Strauser, Gothenburg; Gracelynn Wiemers, McCook.

Coach of the Year: Bryson Mahlberg, Gothenburg.

Twin Valley Conference

First Team: Tierra Schardt, Deshler; Kara Menke, Lawrence/Nelson; Dru Niemack, Shelton; MaKenna Willis, SHelton; Sidney Gegg, Shelton; Alia Gomez, Shelton.

Second Team: Allie Vieselmeyer, Deshler; McKinnely Kroos, Kenesaw; Marissa Hersh, Red Cloud; Jalyn Branson, SHelton; Georgi tenBensel, Silver Lake; Brooklyn Meyer, Silver Lake.

Honorable Mention: Reese Maldy and Emma Carr, Blue Hill; Stormi Capek, Deshler; Macy Cline, Franklin; Aimee Whetstine-Jones, Harvard; Lily Burr and Avery Kelley, Kenesaw; Katelyn Mazour and Emily Troudt, Lawrence/Nelson; Josie Rust and Avery Fangmeyer, Red Cloud; Halie Clark, Shelton.