FINAL RESULTS

Event Coordinated by: CHI Health Good Samaritan & the City of Kearney Park & Recreation Department

13 Teams – 344 participants

Overall Final Team Standings

1, Lyon Family Dentistry - 442

2, One More – 428

3, Star Spangled Squad – 411

4, ReinKREWnated – 389

5, Danger Zone – 379

T6, Couch Potatoes Activate – 369

T6, Tie Colobraskans – 369

7, Bazinga! – 332

8, Pitter Patter Let’s Get At’er – 294

9, CHI Health Good Samaritan – 286

10, The Piggy Bankers – 224

11, Parker – 203

12, Chafing Dreams - 135

Workplace Final Team Standings

(comprised solely of employees or spouses of employees)

1, CHI Health Good Samaritan – 286

2, The Piggy Bankers – 224

3, Parker – 203

4, Chafing Dreams - 135

Team Spirit Winner: The Piggy Bankers

Coed Golf Scramble: 1, Parker. 2, One More. 3, Star Spangled Squad

Women’s 200M Dash: 1, Star Spangled Squad, Lauren Bahe. 2, Parker, Dalia Rodriguez. 3, ReinKREWnated, Carly Novak

Men’s 200M Dash: 1, Star Spangled Squad, Ben Petyon. 2, Star Spangled Squad, Austin Persinger. 3, Lyon Family Dentistry, TJ Burbach

Women’s 400M Dash: 1, Couch Potatoes Activate, Trinity Houchin. 2, Lyon Family Dentistry, Tenaya Nuttleman. 3, Pitter Patter Let’s Get At’er, Brittany Lind

Men’s 400M Dash: 1, One More, William Wilson. 2, ReinKREWnated, Sam Luther. 3, Couch Potatoes Activate, Caleb Collison

Coed 4x100M Relay: 1, Star Spangled Squad. 2, Lyon Family Dentistry. 3, Chafing Dreams

Coed 800M Medley Relay: 1, Couch Potatoes Activate. 2, ReinKREWnated. 3, One More

Men’s Shot Put: 1, ReinKREWnated, Nick Lamoureux. 2, Couch Potatoes Activate, Ian Geigle. 3, One More, Nick Boness

Women’s Long Jump: 1, Chafing Dreams, Alyssa Smith. 2, Star Spangled Squad, Lauren Bahe. 3, ReinKREWnated, Carleigh Novak

5K Run: 18-29 Women: 1, Danger Zone, Trinity Houchin. 2, Danger Zone, Kaizelle Demitog. 3, Parker, Dalie Rodriguez; 30-39 Women: 1, CHI Health Good Samaritan, Janis Samuelson. 2, Lyon Family Dentistry, Morgan Walker. 3, Lyon Family Dentistry, Tenaya Nuttleman. 40-49 Women: 1, Danger Zone, Laure Badura. 2, Bazinga, Jaime Feldman. 3, Danger Zone, Trinette McDonald; 50-59 Women: 1, CHI Health Good Samaritan, Cindi Richter. 2, CHI Health Good Samaritan, Kimber Bonner. 3, ReinKREWnated, Kate Heelan. 18-29 Men: 1, Bazinga, Isaac Goshert. 2, Chafing Dreams, Matthew Bresh. 3, Lyon Family Detistry, Edgar Ramirez. 30-39 Men: 1, One More, William Wilson. 2, Lyon Family Dentistry, Travis Walker. 3, The Piggy Bankers, Bryce Johnson. 40-49 Men: 1, Lyon Family Dentistry, Ned Oreshkov. 2, CHI Health Good Samaritan, Ben Smith. 50-59 Men: 1, ReinKREWnated, Carter Siebke. 2, CHI Health Good Samaritan, Tyler Schwartz. 60-69 Men: 1, Bazinga, Randy Abbot

Coed Kickball: 1, Lyon Family Dentistry. 2, Parker. 3, One More

Women’s Doubles Axe Throwing: 1, Lyon Family Dentistry. 2, The Piggy Bankers. 3, Star Spangled Squad

Men’s Doubles Axe Throwing: 1, ReinKREWnated. 2, Parker. 3, Bazinga

Rapid Chess Tournament No.1: 1, ReinKREWnated, Brennan Heelan. 2, Danger Zone, Eric Ring. 3, Pitter Patter Let’s Get At’er, Keith Bickford

Rapid Chess Tournament No. 2: 1, Lyon Family Dentistry, Tom Lowe. 2, Danger Zone, Moses Rangel. 3, Pitter Patter Let’s Get At’er, Abraham Hogins

Women’s Basketball Free Throw: 1, Danger Zone, Keisha O’Meara. 2, Couch Potatoes Activate, Trinity Houchin. 3, Lyon Family Dentistry, Tenaya Nuttleman.

Men’s Basketball Free Throw: 1, One More, Jake Weis. 2, ReinKREWnated, Brett Mahony. 3, One More, Ryan Cervantes

Women’s Doubles Disc Golf: 1, Couch Potatoes Activate, Amanda Pierce & Krystal Jones. 2, Lyon Family Dentistry, Jill Epley & Shay Birdge. 3T, One More, Tiffany Boness & Kristen Carlson. 3T, Tie Bazinga, Jeanette Branson & Jaime Feldman

Men’s Doubles Disc Golf: 1T, Colobraskans, Davis & Burch: 1T, Tie Couch Potatoes Activate, Engen & Dickerson. 2, One More, Stoutemeire & Remm. 3T, Pitter Patter Let’s Get At’er, Dye Medina. 3T, Danger Zone, Smith & Jenn. 3T, Tie Couch Potatoes Activate, Staab & Haserman. 3T, Tie Pitter Patter Let’s Get At’er, Quintana & Hogins

Movie Scene Reinactment Group A: 1, One More. 2, Pitter Patter Let’s Get At’er. 3, Bazinga.

Movie Scene Reinactment Group B: 1, CHI Health Good Samaritan. 2, Couch Potatoes Activate. 3, Danger Zone.

Coed Dodge Ball: 1, Star Spangled Squad. 2, One More. 3, ReinKREWnated

Grill Off Chicken Breast Group: 1, Colobraskans. 2, Star Spangled Squad. 3, Danger Zone

Grill Off Hamburger Group: 1, One More. 2, Bazinga. 3, Pitter Patter Let’s Get At’er.

Coed Grass Court Volleyball: 1, One More. 2, Colobraskans. 3, CHI Health Good Samaritan

Bottle Bash: 1, Lyon Family Dentistry. 2, CHI Health Good Samaritan. 3, Chafing Dreams

Men’s Doubles Horseshoes Tournament No. 1: 1, Colobraskans, Brady Morris & Matt Davis. 2, Star Spangled Squad, Brian Winder & Joes Gargan. 3, Danger Zone, Josh Trampe & Brent Smith.

Men’s Doubles Horseshoes Tournament No. 2: 1, The Piggy Bankers, Kyle Flaherty & Mark McConnel. 2, One More, Chuck Sanson & Travis Woodside. 3, Danger Zone, Steve Johanssen & Kyle Smidt

Women’s Doubles Horseshoes Tournament No. 1: 1, Star Spangled Squad, Steph Maaske & Sarah Purington. 2, Lyon Family Dentistry, Bri Schulte & Shay Birdge. 3, Chafing Dreams, Peyton Cisneros & Katie Herman.

Women’s Doubles Horseshoes Tournament No. 2: 1, Bazinga, Cassie Kuebler & Jaime Feldman. 2, ReinKREWnated, Steph Mahoney & Christie Luther. 3, Danger Zone, Amanda Simeon & Rebecca McPherson

Mystery Event (Rock-Paper-Scissors Tournament): 1, ReinKREWnated, Carter Siebke. 2, Star Spangled Squad, Alejandro Cassanova. 3, One More, Sonya Sukup

Other Participation Events: Combat Fitness Workout, Water Walking, 5K Walk, Pickleball, 9 Mile Bike Ride