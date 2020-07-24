KEARNEY — Coal Chute Road will be closed from Avenue M to Antelope Avenue beginning Monday.

According to an announcement by the city of Kearney Public Works Department and JIL Asphalt Paving Co., the closure is necessary for roadway removal and replacement.

Work is expected to be completed in September. Motorists are asked to use a different route and to use caution near the work area.

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