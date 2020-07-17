KEARNEY — A number of intersections will be remarked during the next several evenings, according to a city of Kearney announcement.

Countyline Striping and Straight-Line Striping will begin with school zones throughout the town. The markings will be phased as to not impede traffic.

Citizens are urged to use caution when traveling through the intersections when workers are present.

Tags

Watch Now: Related Video

Watch Now: KHS Graduation 2020