SHELTON — Vontz Paving Inc. of Hastings has begun work on the Shelton Link from the village of Shelton to Interstate 80.

According to the Nebraska Department of Transportation, work includes grading, asphalt, patching, milling, asphalt paving, culvert work, rumble strips and seeding. It is anticipated to be completed in November.

Traffic will be maintained using flaggers and a pilot vehicle. Vontz Paving Inc.’s contract for the work is $2.1 million.

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