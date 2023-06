KEARNEY — The University of Nebraska at Kearney has announced students who earned a place on the dean’s list for the spring 2023 semester.

Students who are on the dean’s list must have completed 12 credit hours or more of classes with a 3.5 grade-point average or better on a 4.0 scale. Students earn a 4.0 for an “A,” 3.0 for a “B” and 2.0 for a “C.”

Courses taken on a credit/no credit basis — such as internships and student teaching — aren’t included among the necessary 12 credits.

Students from the Kearney area that earned a spot on the dean's list are as follows:

Alma — Madison Rose Cervera.

Amherst — Ally Jenn.

Ansley — Brianna R. Ryan, Jeffery Cunningham and Peyton Henry.

Arapahoe — Cooper Joel Schutz, Keziah Goshert and Tracy Roskop.

Axtell — Audrey Nelson, Gabbie Dahl and Kersie Lyn Delaney.

Bertrand — Samuel Albert Bojorquez and Jameson High.

Broken Bow — Nolan Alan Benjamin, Jeana R. Chancellor, Nikki Lee Knoell, Rayelee R. Smith, Alexies Lenz, Anna Lindstrom, Callie White, Halle Jacobsen, Jennifer Collins, Keegan Baxter, Bri Linden and Tanner Butler.

Cairo — Dawson Victor Kosmicki, Ashley Packer, Lizzi Lindell and Tyler Myers.

Campbell — Emily Ann Rutt.

Cozad — Lynzi Marie Becker, Nathan John Engel, Carly Kay Jensen, Brayden Wilkinson, Jamie Ticas Flores, Joey Orellana, Nolan Wetovick and Saw Htoo.

Elm Creek — Brady Spotanski, Madi Halliwell, Maeli Meier and Tara Fouts.

Elwood — Carina N. Atterberry, Kennedy Rose Brell, Makenzie Leigh Clouse, Lauren Nichole Hickey and Thomas Hakonson.

Funk — Jesse Bertrand.

Gibbon — Edhel Escandon, Braden Miller, Jessica Tamayo, Delaney E. Tracy, Alex Bauer, Konner Hyde and Zoe Anderson.

Hastings — Adam Alexander Nelson, Ashley Hein, Brett Dieken, Cadence Jacobe, Cody J. Knehans, Conner Luke, Drew Bonifas, Eli ODey, Elle Marie Douglas, Emily Tackwell, Emma Alicyn Schneider, Isabel Shafer, Jaimie Lynn Reeves, Kara Li Buss, Kieren Feeney, Kortney Michelle Schelin, Landon Eckhardt, Lauryn Mullen, Mackinzi Hill, Maddison Brigid Barrientez, Madi Turpen, Merci Hood, Nathan J. Kerr, Oliver L. Dunbar, Olivia Kvols, Samuel Ryan Himmelberg, Thomas Fox, Trinity Cox, Tyler Slechta and Yadira Torres.

Holdrege — Ethan Marcus Twohig, Faith Raburn, Grace Maloley, Hannah Hofaker, Hope Anderson, Jirsie Klein, Kenzie Hurlbert, Kinsey Urbom, Lacy Biltoft, Lindsay Veal, Mackinley Jensen, Maxwell Hunter, Megan Jane Urbom, Natalie Grace Reed, Quinn Johnson, Sam Gustafson, Samantha Schemper, Schreese Dahlgren and Trinity Raburn.

Kearney — Abbie Gaube, Abigail Heins, Abrial Humphrey, Adamari Ramos Loeza, Adison Wood, Ahmed Abdelhalim Ahmed Elhag Elfawal, AJ Faz, Alan Valles, Alana Zimbelman, Aleecia Pace, Allison Arens, Allison Elizabeth Surmeier, Allison Lane, Alyssa Hamilton, Alyssa Terese King, Amelia Helene Huerta, Amelia Moore, Amy Laree Trease, Anna Howard, Anna Lilienthal, Ariana Bishop, Ashley Stanton, Ashlynd Miller, Avery Reitz, Awab Elfawal, Awni McGrath, Bailey Nutter, Bailey Spangler, Beeta Hosseini, Bekah Sweeney, Bella Molina, Ben Crocker, Ben Edgecombe, Ben Mathis, Blake Meyer, Braden Alexander Rich, Brandon Joseph Moore, Bri Heckenlively, Brianna White, Brooke Marie Glaser, Brooklyn Slaymaker, Bryce Grothman, Cade Nicol, Caden DeVries, Caitlin Armbrust, Cale Conrad, Calysta Trevino, Canon Rath, Carson Kenneth Kreager, Carson Schnacker, Carter Abels, Cassi McNeil, Cassidy Kennedy, Chandler Charise Hehnke, Charlie Polen, Chelse Leeanne Hornbacher, Chloe Elizabeth Harms, Christina Arram, Claire Marie Stanton, Coleman Riggins, Collin Sleicher, Conner Brown, Conner Ray Hibberd, Cora Asp, Corinne Smith, Courtney Larsen, Courtney Thee, Damien Marquez Cearns, Daniel McCarty, Dawson Allen Helmer, Dayethan Nelson, Douglas McCue, Dreidyn Cabanting, Dylan Scott Johnson, Dylan Skyelar Andres, Dylan Tyler Bond, Dylan Vodicka, Ella Kugler, Emily Marie Winter, Emily Miksch, Emily Palmer, Emily Smith, Emily Trotter, Emma Arens, Emma Bond, Emma Bonsall, Emma Brewerk, Emma Chandler, Emma Marie Riedel, Erika Tsuji, Ermal Lulaj, Esther Uchechi Uma, Evan Hilkemann, Eve Edwards, Faith Ann Eickhoff, Faith Poggioli, Falan Ryan, Francisco Cantillo Villalba, Gabe Evans, Garret James Van Brocklin, Ghislain Louhan Didy, Grace Bonsall, Gracie Perez, Gracie Triplett, Grant Tighe, Haley Becker, Haley Clark, Haley Dawn Lundvall, Hannah Jade Reeve, Hannah Marie Adam, Hannah Powell, Hannah Theresa Brown, Hope Edmunds, Isaac Becker, Izzy Hock, Izzy Rich, Jaci Dietz, Jackson Miller, Jaco Nathan Henning, Jacob Obrecht, Jaden Engen, Jaiden Morse, Jake Hahne, James Kriz, Jamie Pierce, Jared Fox, Jarod Andrew Owen, Jason Robertson, Jaxon Worley, Jayden Hove, Jayden Paul, Jazmin Zamorano Morales, Jennifer Mayfield, Jill Burry, Jill Collins, John Burger, Jonathan Manuel Venzor, Joselinne Gomez-Galicia, Joshua Michael Bogus, Josue Boteo, Juana Perez, Julia Carlson, Juliana Botero Molina, Juliana Schmitz, Justin Jorgensen, Kaden Scott Bonner, Kailey Christen North, Kaiya Diestler, Karson Alexander Huryta, Katie Amato, Kayla Poggioli, Kelly Richards, Kelsey Borowski, Kendall Smith, Kenna Lynn Piskorski, Kennedy Jo Jones, Kira Robertson, Kristen Wetovick, Lainey Schmeits, Laura Rozema, Lauren Elizabeth Maciejewski, Leah Pobanz, Leylany Bonilla Rosas, Lia Cool, LillyAnn Hailey Cavill, Lily Engeman, Lily Seibert, Liv Nore, Luke Zimbelman, Lyndsay Florence Olson, Maci Kalsbeck, Macie Farber, Macy Crowley, Maddie Getz, Madi Mishou, Madison Felt, Madison Olivia DeJonge, Madyson Cumpston, MaKenna Lucille Rolf, Makenna Redinger, Manuela Rundstrom, Mariah Seim, Mariana Paredes, Marissa Belle Kalb, Marissa Preister, Marlee Nickels, Mason Morhain, Matt Brien, McKenzie Clark-Brownlow, Meghan Kay Dahlke, Michaela Renee Becker, Morgan Boldt, Moriah Danielle Johnson, Mychaela Fegter, Mykael David Stoddard, Naara Ramirez, Natalie Bentjen, Nate Svec, Nathan Allan, Nathan Grabenstein, Nicholette R. Cantu, Nick Sayer, Nicole Marie Messbarger, Nikki Erpelding, Noah Reimer, Noelle Arrants, Oliver Combs, Olivia Longmore, Olivia Rae Flood, Paola Esther Noriega-Rivera, Parker Joshua Wise, Payton Fehringer, Quinten Shaffer, Raegen Jo Fleharty, Ramkrishna Gurung, Reagan Glatter, Riley Grieser, Rosa Lopez-Moore, Ryan Joseph Johnson, RyLee Steele, Sam Pella, Sami Baltzell, Samuel Buss, Selma Carrillo, Seneca Gray Hertel, Shannon Whalen, Shelby Berglund, Sierra Dowhower, Sierra Rohs, Stefanie Margaret Anderson, Steph Cassara, Stephanie G. Elder, Stephen Johnson, Sunayn Cheku, Sydney Autumn Smith, Sydney Kegley Owen, Symon Dynowski, Taelyn Pritchard, Tafadzwa Ndaguta, Takayasu Terashima, Tate Kuchera, Tatum Criner, Taylor Becker, Tessa Nichole Leicester, Theresa Ascherl, Tomoki Saito, Tony Morales-Rodriguez, Tory Cole, Travianna Tighe, Trey Bohl, Turner Plugge, Tyler Charles Peterson, Tyler Flatness, Tyler Kearn, Tyler Stevens, Unika Katuwal, Will Decker, Will Vanderbeek, Yanilet Montano, Zach Markussen, Zachary Solomon and Zane Carlson.

Lexington — Addie Sund, Alex Frias, Ariel Rhea, Brayan Zavala-Guerrero, Carime Yaniret Perez-Diaz, Carly Holbrook, Christopher Gomez, Clarissa Araujo, Cordelia Harbison, Courtney Bryn Hanson, Daniel Con, David Palacios, Earlen Gutierrez, Elena Virgilio Francisco, Erick Leiva-Lopez, Esmeralda Acevedo Barrios, Evelin Vasquez-Valtierra, Genesis Acosta-Garcia, Govani Gonzalez, Hector Rene Melendez, Jacky Morelos, JaeDee Rasmussen, Jeni Sanchez, Jennifer Lainez, Josue Gomez Gutierrez, Juan Espinoza, Julia Romero Esquivel, Julian Beltran-Dorado, Kennadi Devone Ureste, Kennia Garcia-Retana, Kimberly Barraza Saenz, Kimberly Gomez, Liah Haines, Marianna Ambriz, Maritza Lucia Calmo Martin, Megan Dang, Omar Sanchez, Pablo Navarro Rodriguez, Paulina Arredondo, Samantha Rimpley, Sharon Eunice Argueta-Gonzalez, Simon Rivas Jr., Stephanie Vielmas Duarte, Tessa Eldridge, Venus Sanchez, Victoria Perez, Wilmer Hoisington and Yessica Virgilio Francisco.

Loup City — Bailey Dorsey, Dan Kwiatkowski and Nadia VanSlyke.

Minden — Abby Fiske, Alaina Schoone, Amana Reed, Bailee Nicole Schurmann, Brooks Glanzer, Chase Ed Villars, Hannah Merrill, Jaden Jeannine Donley, Kristen Marie Sinsel, Leandro Banzhaf-Diaz, Maylee Lynn Kamery, Paige Elise Lempka, Raegan Horner, Ryan Scott Johnson and Taylor R. Branstad.

Pleasanton — Brady Klein, Carter Klein, Derrick Tolles, Kylee Rasmussen and Ty Lightle.

Ravenna — Alivia Rager, Jack Drahota, Jamie Adam and Michael Dean Steele.

Riverdale — Ella Waller and Jarin Potts.

Shelton — Tegun Catlin, McKenzie Kay Gomez, Brianna Leigh Simmons, Ava Bella Wheeler, Aranim Louis, Breanna Plihal, Cam Petzoldt and Isaac Anderson.

Sumner — Sidney Jean Ripp and Parker James Smith.

Wood River — Brenda Rodriguez, Camden Thompson and Jenna Marie Rauert.